Sorteo del 11 de octubre de Powerball es el segundo premio más grande de la historia

Sacramento, CA.- El sorteo de Powerball previsto para el miércoles 11 de octubre a las 03:00 GMT, tiene previsto sortear unos $1.730 millones, considerado el segundo premio mayor de lotería más grande de la historia.

Este sorteo del 11 de octubre de Powerball será el número 36 desde que un jugador ganó el premio mayor, hace unos tres meses. Hay que recordar que en julio, en California un boleto pegó los seis números para llevarse $1.080 millones del gran premio.

En el caso de que haya un solo ganador el miércoles 11 de octubre este podrá elegir entre cobrar el premio mayor en un pago global de $756.6 millones de inmediato. O en su defecto, podrá diferirlo en pagos consecutivos por 30 años.

El premio mayor de Powerball de octubre está ligeramente por debajo de los $2.040 millones que posee el récord mundial del premio más grande de la historia, de acuerdo a Powerball. Este boleto se vendió en California y solo hubo un boleto que coincidió con todos los números.

