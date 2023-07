Mortal incendio en Port Newark mató a dos bomberos

Trenton, NJ.- Un incendio en un buque de carga atracado en Port Newark, bajo el nombre «Grimaldi Lines» cobró la vida de dos bomberos que quedaron atrapados mientras batallaban por reducir el incendio en el barco que transportaba cerca de 5.000 vehículos motorizados.

Este incendio inició en la noche del miércoles 6 de julio, originado en varios vehículos en los pisos superiores, de acuerdo a la confirmación del alcalde de Newark, Ras Baraka.

Ver más: Lanzan fuegos artificiales hacia casa y se incendia

En declaraciones a la prensa desde el puerto, el alcalde Baraka dijo, «Es una estructura muy grande que estos muchachos tuvieron que romper». Así pues, los equipos de rescate de bomberos de NJ, participaron en la búsqueda de los dos bomberos, «que desafortunadamente no sobrevivieron».

El Port Newark se encuentra cerca de la ciudad de Nueva York, y forma parte de la Autoridad Portuaria de NYC y Nueva Jersey. De hecho, es uno de los puertos más grandes de Estados Unidos y una de las más activas de toda la costa este del país.

The FDNY mourns with the Newark Fire Department after the loss of two Firefighters who were killed while bravely fighting a fire in the Port of Newark early this morning. Our hearts go out to the Newark Fire Department and the families of the two fallen Firefighters. pic.twitter.com/pGSQve6QjL

— FDNY (@FDNY) July 6, 2023