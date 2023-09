Estados Unidos reconoce a las Islas Cook y Niue como soberanos

Washington, DC.- El presidente Biden anunció oficialmente el lunes 25 de septiembre, el reconocimiento de las Islas Cook y Niue como estados soberanos e independientes, además del establecimiento de relaciones diplomáticas con las islas ubicadas en el Pacífico Sur.

Esta iniciativa es un esfuerzo por fortalecer las alianzas con las naciones insulares cercanas a la Polinesia Francesa. En parte, también se busca contrarrestar la influencia de China en la región.

En par de comunicados, el mandatario estadounidense destacó que planea trabajar muy de cerca con ambos estados.

Inicialmente, la cooperación de Estados Unidos con las Islas Cook, se remonta a la II Guerra Mundial (WW2), que se llevó a cabo desde 1939-1945. En esta época el ejército estadounidense construyó pistas de aterrizaje en el atolón de Penrhyn y en Aitutaki.

Tune in as I host a meeting with Pacific Islands Forum leaders for the U.S.-Pacific Islands Forum Summit. https://t.co/h30ReVIpFH

— President Biden (@POTUS) September 25, 2023