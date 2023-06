Discurso contra el racismo por el Juneteenth desde The White House

Washington, DC.- El discurso del presidente Biden del martes 13 de junio, desde The White House en el marco de la celebración del concierto de Juneteenth, denunció que el racismo en Estados Unidos no puede prevalecer sobre el amor y la historia del país.

De este modo, Biden quiso tocar la fibra de los estadounidenses, «Como nos recuerdan los últimos años, nuestras libertades han sido puestas en riesgo por el racismo que todavía es una fuerza demasiado poderosa».

Como preámbulo a la gran celebración del 16 de junio en The White House, el concierto contó con los cantantes Jennifer Hudson, Audra McDonald y Ledisi.

Biden también agregó, «El odio solo se esconde… Y cuando se le da oxígeno, solo un poco de oxígeno, vuelve a salir rugiendo, y tenemos que… ponernos de pie y negarle el oxígeno. Así que Juneteenth, como feriado federal, está destinado a respirar una nueva vida en la esencia misma de América».

Happening Now: President Biden hosts a Juneteenth concert with Vice President Harris on the South Lawn. https://t.co/VmRtbHCcIV

— The White House (@WhiteHouse) June 13, 2023