un-herido-en-tiroteo-en-uptown-charlotte

Charlotte, NC.- Una persona resultó herida en un tiroteo la madrugada de este jueves en el Uptown Charlotte, informaron las autoridades.

El hecho ocurrió cerca de las 2:30 pm en el área de estacionamiento de 401 E. 6th St., cerca del Spectrum Center.

El Departamento de Policía de Charlotte Mecklenburg (CMPD, por sus siglas en inglés) informó sobre el hecho en su cuenta de Twitter.

Según el recuento policial, un oficial de Central División fue alertado por una persona que quería reportar sobre un disturbio.

Assault with a Deadly Weapon Investigation in the Central Division https://t.co/66nJxHQ987

— CMPD News (@CMPD) June 1, 2023