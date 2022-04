Tiroteo deja 14 heridos en SC

Columbia, SC.- Un tiroteo en un centro comercial dejó 14 heridos en Carolina del Sur el pasado fin de semana.

El hecho ocurrió a las afueras de Columbia, capital del estado, el sábado 16 de abril. El escenario fue el Columbiana Center Mall.

Las autoridades detuvieron a una persona identificada como Jewayne Price, de 22 años. El habría llevado un arma de fuego al centro comercial de forma ilegal.

Price está bajo arresto domiciliario y usa monitor de tobillo.

El jefe de la policía de Columbia, William Holbrook, ofreció declaraciones después del suceso. Él indicó que están tras la búsqueda de dos personas más que habrían sido vistas con armas de fuego.

#ColumbiaPDSC Update: In a court hearing a short time ago, a judge set a $25,000 surety bond for shooting suspect Jewayne Price. He is also on house arrest & ordered to wear an ankle monitor. The judge will allow Price to travel from home to work certain times of the day. pic.twitter.com/I9RwY9dP5Z

— Columbia Police Dept (@ColumbiaPDSC) April 17, 2022