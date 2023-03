Reabre piscina de agua tibia en Charlotte

Charlotte, NC.- Una piscina comunitaria en la ciudad de Charlotte que cerró debido a renovaciones empezará a recibir visitantes la próxima semana.

Se trata de la piscina comunitaria cubierta de agua tibia en el Marion Diehl Recreation Center. Los trabajos terminaron y ahora estará abierta al público a partir del lunes 20 marzo.

“Los nadadores pueden empezar a dar vueltas en los 25 metros y seis carriles”, indica un comunicado del Departamento de Parque y Recreación del Condado Mecklenburg.

