Charlotte, NC.- Si hacer más ejercicio es uno de sus objetivos para 2021, es posible que tenga un entrenador personal natural a su lado. El perro puede ser una gran motivación para hacer de la actividad física una parte de su rutina diaria saliendo a caminar todos los días, que también resulta ser segura y saludable durante el COVID-19.

Front of the Pack, una empresa de suplementos caninos, ha hecho que el seguimiento de tu progreso sea fácil y valioso al patrocinar la aplicación ResQWalk de Best Friends Animal Society. Los caminantes no sólo pueden ver su kilometraje. También pueden designar un refugio local o una organización de bienestar animal para la que recaudar dinero con cada paso.

Por supuesto, también es importante preparar a tu amigo de cuatro patas para cualquier viaje, según la veterinaria y cofundadora de Front of the Pack, la Dra. Stephanie Wenban.

“Se calcula que el 66% de los perros de Estados Unidos padecen hoy en día una mala salud articular. Nuestros perros llevan una vida más larga y aventurera que nunca. Es importante tener en cuenta la salud de las articulaciones desde una edad temprana”, afirma la Dra. Wenban. “Hay medidas preventivas que pueden ayudar a mantener a su perro activo y móvil durante toda su vida”.

El 22 de febrero es el Día Nacional de Pasear a su Perro. Y la Dra. Wenban tiene algunos consejos.

Cómo mantener sanas las articulaciones de su perro

Empezar de joven

El exceso de ejercicio y una dieta no equilibrada para cachorros en crecimiento pueden provocar cambios en los cartílagos de crecimiento y afectar al desarrollo de las articulaciones. Lo que, más adelante, provocará enfermedades articulares. El ejercicio controlado y regular y una dieta de buena calidad para cachorros harán que su cachorro goce de una buena salud articular en el futuro.

Variar el ejercicio

Intente variar la tensión que soportan las articulaciones de su perro variando sus patrones de ejercicio. Por ejemplo, intente mezclar regularmente superficies blandas y duras. Intente también variar el tipo de ejercicio que realiza su perro. La repetición diaria de ciertas actividades, como perseguir una pelota, puede provocar problemas articulares en el futuro.

Vigila su peso

Los perros con sobrepeso tienen 3 veces más probabilidades de sufrir enfermedades articulares, como la artritis y la rotura de ligamentos cruzados. El sobrepeso supone un esfuerzo adicional para las articulaciones, por lo que una de las mejores cosas que puede hacer para prevenir y aliviar las enfermedades articulares es mantener a su perro en forma.

Visitas regulares al veterinario

Los veterinarios están capacitados para detectar incluso las diferencias más sutiles en la forma de moverse de su perro, por lo que las visitas al veterinario deberían ser esenciales al menos dos veces al año. La detección de los primeros signos de malestar y el inicio de un tratamiento temprano pueden ayudar a retrasar la progresión de la enfermedad articular, y mantener a su perro mucho más cómodo.

Suplementos

La glucosamina y la condroitina pueden ayudar a conservar el cartílago esponjoso que proporciona una amortiguación esencial para las articulaciones. Otros suplementos, como los ácidos grasos Omega-3 y la curcumina, pueden ayudar a equilibrar los sistemas inflamatorios del cuerpo y las articulaciones. Un suplemento para perros que contiene glucosamina, condroitina, ácidos grasos Omega-3 y curcumina es Move de Front Of The Pack.

¿Dices que no tienes un perro para pasear? Si estás listo para dar el paso de encontrar un nuevo mejor amigo, hay miles de perros increíbles esperando que los acojas o adoptes en un refugio o rescate local. Para empezar, visita www.bestfriends.org.

Por: Nota de prensa Best Friends Animal Society

