hombre-pierde-la-vida-en-incendio

Charlotte, NC.- Un hombre perdió la vida en un incendio en un apartamento en la ciudad de Charlotte, según informaron las autoridades.

El incidente ocurrió alrededor de las 5:30 am del viernes 24 de noviembre en Frontenac Avenue, cerca de Eastway Drive.

Al llegar, los bomberos encontraron a una persona con heridas graves e iniciaron maniobras de reanimación cardiopulmonar. A pesar de sus esfuerzos, la víctima no logró sobrevivir.

Unfortunately, we need to report that earlier this morning a man perished during a house fire on the 3600 block of Frontenac Ave. pic.twitter.com/LJ7qu8lpGO

— Charlotte Fire Dept (@CharlotteFD) November 24, 2023