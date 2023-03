Charlotte, NC.- La alegría de la fiesta de San Patricio en el área de Charlotte se desbordará con los múltiples eventos preparados que rinden homenaje a la cultura irlandesa.

Es una celebración tradicional en Estados Unidos en la que es común ver una gran cantidad de personas vestidas de verde.

El Día de San Patricio es una festividad de origen cristiano que se celebra anualmente el 17 de marzo para conmemorar la muerte de San Patricio, patrón de Irlanda.

La fiesta de San Patricio es muy conocida por su popular cerveza verde. Sin embargo, tenga cuidado porque las autoridades estarán atentos para alejar a conductores ebrios de las calles.

Fiesta de San Patricio en el área de Charlotte, ¿qué hacer?

En el área de Charlotte hay varios eventos para este fin de semana a los que puedes asistir. A continuación compartimos una selección.

Old Town St. Patrick’s Day Festival

La ciudad de Rock Hill, Carolina del Sur, celebra con el Festival anual del Día de San Patricio en Old Town. Habrá música en vivo, inflables, un artista de globos, pintura de caras, camiones de comida, vendedores y cerveza. El evento se llevará a cabo el sábado, 18 de marzo de 4 pm a 9 pm en Fountain Park (300 E Main St, Rock Hill, SC 29730). Más detalles AQUÍ.

Una tarde de melodías irlandesas

En Davidson College regresa el evento favorito de la gente. Las propias estrellas de bluegrass y música folclórica de Charlotte, Jon Singleton y Jon Hill, realizarán un concierto de música irlandesa estadounidense para celebrar la herencia de St. Patrick. El banjo de violín y martillo se encuentra con el acordeón, el piano, la mandolina y la guitarra. ¡Habrá muchas canciones y melodías de baile! El evento se celebrará el domingo 19 de marzo de 3 pm a 4 pm en Sloan Music Center Tyler-Tallman Recital Hall de Davidson College (405 N Main St, Davidson, NC 28035,). Es libre y abierto al público. No se requieren boletos. Más detalles AQUÍ.

St. Paddy’s Day Weekend Block Party

Únete a Thigs Cocktail Bar & Old Town Public House en su segunda celebración anual del fin de semana de San Patricio. El evento tendrá lugar la tarde y noche del viernes 17 y sábado 18 de marzo en Lake Norman Social District. Los visitantes disfrutarán de comida, diversión y bebidas mientras caminan. También habrá área de reunión, juegos al aire libre, bandas musicales y DJ. Lake Norman Social District es una asociación entre Old Town Public House, 21314 Catawba Avenue, y Thigs Cocktail Bar, 21234 Catawba Avenue, Cornelius, NC. Más detalles AQUÍ.

St. Practice Day The Harp & Crown

Practica como tocas, incluso para el Día de San Patricio en un evento organizado por The Harp & Crown y Royal Academy of Irish Dance. El sábado 17 de marzo en The Harp & Crown (19930 W Catawba Ave Suite #130, Cornelius, NC) habrá comida, bebidas especiales bailarines irlandeses 3 pm a 4 pm y gaiteros 6 pm a 7 pm. Más detalles AQUÍ.

Baxter Village/Fort Mill Spring Festival & St. Patrick’s Parade

El Festival de Primavera y Desfile de San Patricio de la región de Fort Mill/Charlotte (940 Market St, Fort Mill, SC 29708-6443), se celebra el 18 de marzo, con más de 125 expositores, artesanos, comida y bebida, entretenimiento en directo, música, juegos, concursos, premios y mucho más. El festival será de 2 pm a 6 pm, y el desfile comenzará a las 5 pm. Habrá gaiteros, bailarines irlandeses, unidades de Shriner, mascotas de deportes profesionales, carrozas, entradas decoradas, militares, bomberos, fuerzas del orden y mucho más. No es necesario inscribirse para participar en el desfile. Más detalles AQUÍ.

