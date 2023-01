extienden-fechas-de-vencimiento-de-kits-de-prueba-de-covid

Charlotte, NC.- El Departamento de Salud Pública de Mecklenburg está avisando a sus residentes que los kits de prueba rápida para el hogar de COVID-19 ahora tienen una vida útil más larga.

El condado informó en un comunicado que la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA, por sus siglas en inglés) extendió la fecha de vencimiento de 14 marcas de los kits, incluidos iHealth, BinaxNow y Flowflex.

«No deseche un kit de prueba prematuramente, visite el sitio web de la FDA para ver si esa fecha de vencimiento se ha extendido hasta 2023», dijo el Dr. Raynard Washington, director de Salud Pública del Condado Mecklenburg (MCPH, por sus siglas en inglés).

«Si la fecha ha sido extendida, la prueba es segura de usar. Si no es así, deseche y solicite nuevas pruebas. Poder realizar la prueba es una parte importante para mantener a nuestra comunidad lo más segura posible».

El comunicado indica que la FDA autorizó las pruebas rápidas en el hogar durante 4 a 6 meses. Sin embargo, los estudios revelaron que siguen siendo efectivas después de ese período.

Check the expiration dates on your at-home COVID-19 tests. The @US_FDA has extended many dates after studies show that tests still give accurate results when used after the initial expiration » https://t.co/atenJU23D6 pic.twitter.com/h9KU4xm8Xp

— Mecklenburg County (@MeckCounty) January 4, 2023