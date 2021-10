“Estaba en shock”: Habla estudiante de App State espiada en baño

Boone, NC.- “Estaba en shock”. Esas son las primeras palabras de una estudiante de App State luego de descubrir que las jóvenes eran espiadas en el baño de la residencia universitaria.

Sarah Sells es la joven que descubrió un teléfono móvil en un respiradero de un baño del tercer piso de la Residencia Eggers. Ella miró hacia arriba, hacia la rejilla, y quedó impactada.

«Me quedé paralizada y estaba en shock por lo que acababa de ver», dijo la joven entrevista con FOX46.

Ver más: Arrestado empleado de APP State por espiar a mujeres en el baño

El teléfono móvil pertenece a un empleado de Appalachian State University, identificado como Jerry McGlamery.

El hombre de 49 años tiene prohibida la entrada a la universidad mientras las autoridades policiales adelantan la investigación.

Habla estudiante de App State espiada en baño

Sarah Sells todavía no ha superado la sensación que la invadió al descubrir que era espiada en el baño.

«Pago por sentirme segura y vivir aquí», dijo la estudiante a Fox46. «No espero que este tipo de cosas me pasen a mí ni a nadie».

Ver más: Hombre admitió cometer actos sexuales con la hija de su novia

El suceso cambió lo que para ella era una tranquila rutina diaria. «Ahora cuando me ducho no me siento igual. Me siento incómoda, sinceramente».

Sarah Sells dijo que odia haber estado expuesta, pero le da tranquilidad haber sido ella. “Quizá alguna otra chica no lo habría visto». La joven dijo que piensa presentar cargos.

Otras estudiantes están nerviosas. No saben si fueron grabadas también. Y, además, les invade la incertidumbre porque las imagenes podrían estar en cualquier lado, incluso en Internet.

Video: Joven quinceañera apareció en una casa abandonada