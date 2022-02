Emotiva vigilia por muerte de conductor latino de CATS

Charlotte, NC.- La muerte de Ethan Rivera, un conductor latino de CATS (Charlotte Area Transit System), conmocionó a la ciudad. El jueves en la noche una emotiva vigilia en homenaje se llevó a cabo en Camp Greene Park.

Familias, amigos y compañeros de trabajo se reunieron y sostuvieron velas encendidas para expresar sus sentimientos tras el asesinato de Ethan.

«Su sonrisa, sus ojos… era una buena persona», dijo su madre, Sylvia Rivera en una declaración a Queen City News.

A Ethan Rivera le dispararon el fin de semana pasado tras un incidente vial mientras cumplía su ruta y trasladaba pasajeros.

Las autoridades están tras la pista de un Honda Pilot negro 2003-2005 desde el que accionaron el arma de fuego. El conductor sospechoso no ha sido identificado.

Durante la emotiva vigilia en Camp Greene Park, los compañeros de trabajo dijeron sentirse temerosos al volante debido a la violencia a la que están expuestos.

Ellos planean este viernes hacer una protesta cerca de Truist Park en Uptown para pedir mejoras de seguridad durante sus jornadas de trabajo.

CATS is asking all community members and riders to observe a moment of silence at noon on Friday, Feb. 18 to honor deceased Bus Operator, Ethan Rivera.

To observe this moment of silence, CATS will pause all transit operations for two minutes. pic.twitter.com/tK1EeizvZh

— CATSRideTransit (@CATSRideTransit) February 17, 2022