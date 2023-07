Clases gratuitas de Radón

Charlotte, NC.- El Departamento de Salud y Servicios Humanos de Carolina del Norte ofrecerá clases gratuitas sobre radón, un gas silencioso, incoloro e inodoro que es la causa número dos de cáncer de pulmón en los Estados Unidos.

La formación está dirigida a corredores de bienes raíces con licencia para que puedan asegurarse de que sus clientes comprendan la importancia de las pruebas de radón de las casas y otros edificios.

El departamento explica que el gas radiactivo se filtra a través del suelo y se difunde en el aire, proveniente de la descomposición normal de elementos de uranio, torio y radio en rocas y suelo debajo de casas y edificios en algunas áreas, incluida Carolina del Norte, donde prevalece en la mayoría de los condados.

En Estados Unidos mueren cada año entre 15.000 y 22.000 personas por cáncer de pulmón relacionado con el radón, indicó.

