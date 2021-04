Asesinada joven latina en Raleigh; sospechoso capturado

Raleigh, NC.- El día de la celebración de su cumpleaños fue la última vez que vieron con vida a Christina Matos. La joven latina fue encontrada muerta dos días después en su apartamento en Raleigh. Las autoridades capturaron a un hombre sospechoso del crimen.

El viernes 2 de abril Christina Matos celebraba sus 20 años con amigos. Luego llegó a su casa en Signature 1505 en la calle Hillsborough. Nadie más supo de ella.

El domingo sus padres llamaron al 911 y denunciaron su desaparición. Poco después la policía encontró el cuerpo de la joven latina en el apartamento. Estaba en su habitación, cerrada con llave.

No está claro todavía en qué condiciones murió la joven de padres venezolanos. ABC11 reseñó las palabras de progenitores y amigos tras conocerse la fatal noticia.

“¡Quiero gritar!: ‘¿Por qué? Christina, ¿por qué a nosotros?”, dijo la madre de la joven, Yolanda Matos, después de que la policía le informara el hallazgo.

“Era una chica muy hermosa”, describió su padre Geraldo Matos. “No puedo creerlo. Necesito respuestas. Necesito justicia”.

Eric Gael Hernandez-Mendez, 20, has been charged with murder in connection to the Hillsborough St. homicide. For more information visit https://t.co/jUuP7Z5WHp. pic.twitter.com/K9l2ntNAcG

— Raleigh Police (@raleighpolice) April 7, 2021