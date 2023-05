arrestada-oficial-de-cmpd

Charlotte, NC.- Una oficial de policía de Charlotte resultó arrestada en la ciudad de Wrightsville Beach, condado New Hanover, debido a un incidente de violencia doméstica.

El Departamento de Policía de Charlotte Mecklenburg (CMPD, por sus siglas en inglés) indicó en un comunicado que abrió una investigación interna por este caso.

La oficial arrestada fue identificada como Nakeya Nelson. Otra persona quedó detenida debido al incidente del que no se proporcionaron detalles.

Nakeya Nelson trabaja para la policía de Charlotte desde 2014. Enfrenta cargos por asalto y agresión.

Nelson estaba asignada a la División de Alcance Educativo y Servicios Juveniles como Oficial de Recursos Escolares con una asignación actual en la Escuela Intermedia Randolph.

See the following release regarding the arrest of a CMPD officer: https://t.co/ynDG7oAwe0

— CMPD News (@CMPD) May 15, 2023