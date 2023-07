NYC repartirá volantes para advertir a los inmigrantes

Nueva York, NY.- La NYC distribuirá volantes en la frontera entre Estados Unidos con México, para advertir a los inmigrantes recién llegados que «consideren otra ciudad», y limiten las estadías en refugios para adultos solicitantes de asilo a 60 días, debido a que el alcalde demócrata dice que se esfuerza para albergarlos.

La oficina del alcalde de NYC, Eric Adams anunció que los volantes buscarían, «combatir la desinformación en la frontera». Encima resaltó que la ciudad ayudaría a los migrantes a encontrar otras viviendas para «dar el siguiente paso en su viaje».

NYC ha brindado servicios a 90.000 inmigrantes desde la primavera pasada y por ahora casi 55.000 están bajo su custodia. Asimismo, miles de estos inmigrantes llegaron en autobuses enviados por el gobernador republicano de Texas, Greg Abbott.

Asimismo, la ciudad de Nueva York está obligada por un decreto de consentimiento de décadas de antigüedad en una demanda colectiva que proporciona refugio a quienes carecen de hogar.

— Mayor Eric Adams (@NYCMayor) July 19, 2023