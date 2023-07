Juez Jon Tigar bloqueó las nuevas restricciones de asilo de Biden

Washington, DC.- El juez federal de Estados Unidos, Jon Tigar, bloqueó el martes 25 de julio, la nueva regulación del presidente Biden que restringe el acceso al asilo en la frontera de Estados Unidos con México.

Con esta decisión el juez Tigar, está anulando un principio fundamental de las medidas de Biden, que tiene el objetivo de disuadir la migración. Sobre todo, después del fin de las restricciones que proponía el Título 42 en el mes de mayo.

Este bloqueo tendrá una vigencia de 14 días, lo que le permite a la administración Biden apelar. Este fallo se produjo después del desafío legal que emprendió la Unión Estadounidense de Libertades Civiles (ACLU) y otras organizaciones.

La medida bloquea la nueva regulación de asilo que propuso Biden, donde los migrantes que pasaron por otras naciones sin buscar protección migratoria, además de no entrar a Estados Unidos de forma legal quedan como no elegibles para el asilo.

BREAKING: A federal court found the Biden administration’s new asylum ban illegal.

The administration now faces a choice: Follow the law, or try to block the ruling from taking effect in 14 days, leaving people seeking safety in grave danger.

— ACLU (@ACLU) July 25, 2023