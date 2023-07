EE. UU., demanda a Texas por instalación de barreras flotantes en río Bravo

Washington, DC.- El U.S. Department of Justice (DOJ) inició una demanda contra el estado de Texas por las barreras flotantes instaladas a lo largo de la frontera con México, específicamente en el río Bravo para evitar el cruce de inmigrantes.

La iniciativa del gobernador republicano de Texas, Greg Abbott, bautizada «Operación Lone Star«, inició las operaciones de instalación de las boyas flotantes cerca a Eagle Pass, en Texas.

En este sentido, la fiscal general adjunta Vanita Gupta en un comunicado expresó, «Alegamos que Texas ha violado la ley federal al instalar una barrera en el Río Grande sin obtener la autorización federal requerida».

Además sentenció el comunicado de la fiscal Gupta, «Esta barrera flotante plantea amenazas para la navegación y la seguridad pública y presenta preocupaciones humanitarias».

Today, I sent President Biden a letter responding to his Justice Department's threat to sue Texas for deploying marine barriers on the Rio Grande.

Texas will fully utilize our sovereign authority to respond to the border crisis @POTUS created.

More: https://t.co/fJn6oih4iQ pic.twitter.com/uRXc6GXvkL

— Gov. Greg Abbott (@GovAbbott) July 24, 2023