Estados Unidos otorgará más de 19.000 nuevas ciudadanías

Washington, DC.- El U.S. Citizenship and Immigration Services (USCIS) en el marco de la celebración del Día de la Constitución y el Día de la Ciudadanía otorgará más 19.000 nuevas ciudadanías en más de 235 ceremonias de naturalización a lo largo y ancho de Estados Unidos entre el 17 y 23 de septiembre.

Ur M. Jaddou, director de USCIS, explicó, “Las celebraciones del Día de la Constitución y el Día de la Ciudadanía brindan una oportunidad maravillosa para resaltar los esfuerzos de nuestra agencia, al tiempo que dan la bienvenida a más ciudadanos estadounidenses a nuestra familia estadounidense”.

Como cada año, la Semana de la Constitución, el país celebra la conexión entre la Constitución y la ciudadanía realizando ceremonias especiales de naturalización en todo el país, para celerar a los nuevos ciudadanos.

Hay que recordar que las nuevas ciudadanías incluyen registrarse para votar, como parte de los nuevos derechos y responsabilidades. En este sentido, y como parte de la celebración la USCIS invita a los nuevos ciudadanos a compartir sus fotos de naturalización en las redes sociales usando los hashtags #NewUSCitizen, #ConstitutionWeek y #CitizenshipDay.

As we celebrate #CitizenshipDay, we are pleased to share our accomplishments in making the naturalization process welcoming and accessible to all who are eligible and interested in becoming #NewUSCitizens. Read about these achievements and updates here: https://t.co/LsTCLbXacP pic.twitter.com/meBRTV7osw

— USCIS (@USCIS) September 16, 2022