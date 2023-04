Biden anuncia un plan para ampliar cobertura de salud a «Soñadores»

Washington, DC.- El presidente Biden anunció, el jueves 13 de abril que cientos de miles de migrantes, mejor conocidos como «soñadores» o dreamers, porque están amparados en el programa DACA, contarán con las prestaciones de Medicaid y la Ley de Cuidado de Salud Asequible.

De este modo, Biden en un video publicado en su cuenta Twitter precisó, «Son estadounidenses en todos los sentidos, excepto en el papel». Además agregó, «Necesitamos darles a los ′dreamers′ las oportunidades y el apoyo que merecen».

Ver más: Tarjeta roja para migrantes en Estados Unidos

A la par de esta declaración, lo más seguro es que esta iniciativa genere un gran rechazo por parte de los conservadores de los estados del país. En la misma sintonía, muchos se han mostrado en contra de ampliar Medicaid al tiempo que critican la reacción del gobierno federal para abordar los temas migratorios.

Hasta ahora, los soñadores no podían acceder a los programas de seguro médico subvencionados por el gobierno de Estados Unidos. Se alega que no cumplen con el requisito de contar con una «presencia legal» en el país.

Today, my Administration is announcing our plan to expand health coverage for Dreamers, the thousands of young people brought to the U.S. as kids.

We’re not done fighting for their pathway to citizenship, but we're getting them the opportunities they deserve in the meantime. pic.twitter.com/4eqNMMNxtt

— President Biden (@POTUS) April 13, 2023