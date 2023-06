Adams abrirá otros dos refugios para inmigrantes en NYC

Nueva York, NY.- El alcalde de NYC, Eric Adams informó que la ciudad abrirá otros dos refugios de Ayuda y Respuesta a Emergencias Humanitarias que cuentan con 516 habitaciones, lo que podrá ubicar a más de 800 inmigrantes.

Esta iniciativa nace como respuesta al flujo de inmigrantes que no ha parado desde el 2022. Inicialmente, estos centros estarán reservados para adultos y mujeres solteras, de acuerdo con el comunicado.

Además, el documento detalló que hasta ahora han llegado 74.000 inmigrantes, que incluyen familias con niños. De estos, 47.000 están bajo el cuidado de Nueva York.

A esto, el demócrata Adams precisó, «se enfrenta a una crisis humanitaria como ninguna otra antes” y que “miles continúan llegando cada semana».

