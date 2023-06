4 nuevos países de América Latina que no necesitan visa para entrar a Canadá

Ottawa, Canadá.- El gobierno canadiense anunció una nueva medida para ampliar su lista con 13 países que no necesitan visa para entrar a Canadá, durante un lapso de 6 meses, donde destacan 4 países de América Latina.

Esta medida forma parte del programa Electronic Travel Authorization (eTA), de acuerdo con la confirmación en un comunicado del Global Affairs Canada. Además tiene el objetivo de hacer más eficientes y equitativos sus programas y servicios migratorios.

Los 9 países que ya no necesitan visa para entrar a Canadá son: Antigua y Barbuda, Marruecos, Filipinas, San Cristóbal y Nieves, Santa Lucía, San Vicente y las Granadinas, Seychelles, Tailandia, Trinidad y Tobago; más los 4 países de América Latina son: Argentina, Costa Rica, Panamá y Uruguay.

Con esta iniciativa, Canadá destaca el compromiso para mejorar sus programas de entrada sin visa al país, para aquellos que quieren hacer negocios, turismo o reunirse con familiares y amigos.

DYK: Travelers from 13 countries may be eligible to apply for an eTA?

Find out if you qualify and apply for yours today: https://t.co/ChvRNrci0h

🇦🇬🇦🇷🇨🇷🇲🇦🇵🇦🇵🇭🇰🇳🇱🇨🇻🇨🇸🇨🇹🇭🇹🇹🇺🇾 pic.twitter.com/CenxdrabsJ

— IRCC (@CitImmCanada) June 7, 2023