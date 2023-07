Sofía Vergara y Joe Manganiello anuncian que se divorcian

Los Ángeles, CA.- Tras casi ocho años de matrimonio la actriz colombiana Sofía Vergara de 51 años y el estadounidense Joe Manganiello de 46 años anuncian que se divorcian por medio de un comunicado publicado el lunes 17 de julio.

En un comunicado a Page Six, la pareja de actores dijo, «Hemos tomado la difícil decisión de divorciarnos».

Ver más: Shakira y Camila Cabello son “agentes de cambio”

Asimismo explicó el comunicado, «Como dos personas que se aman y se preocupan mucho, pedimos de manera cordial respeto por nuestra privacidad en este momento mientras navegamos por esta nueva fase de nuestras vidas».

Esta confirmación solo llega después de meses de rumores, que según People, inicia cuando la pareja volvió a poner en venta su mansión de Beverly Hills. La misma había estado en venta desde el verano pasado.

Sofía Vergara joined estranged husband Joe Manganiello on his film set in last sighting before divorce https://t.co/vwNoGYFy4l pic.twitter.com/7VC9FSoIi1

— Page Six (@PageSix) July 17, 2023