Por primera vez en 20 años Victoria Beckham habla sobre romance de David Beckham

Los Ángeles, CA.- La diseñadora de moda, empresaria y ex integrante del grupo Spice Girls, Victoria Beckham rompió el silencio por primera vez en 20 años sobre el supuesto romance que mantuvo su esposo, el ex futbolista, David Beckham con la asistente personal Rebecca Loos.

Sin duda alguna, por mucho que pase el tiempo, la bellísima Victoria habló muy sentida sobre el dolor que padeció por los rumores de un supuesto romance entre su esposo y la actriz, modelo y presentadora neerlandesa, Loos.

Hay que considerar que este episodio sucedió hace 20 años, pero hizo mella en su matrimonio. De este modo, Victoria echó un vistazo al abril de 2004 cuando el extinto The News of the World, afirmó que su marido, que estaba en España luego de fichar con el Real Madrid CF, tenía un romance con su asistente personal.

Victoria r ompe su silencio sobre supuesto romance de David Beckham con Rebecca Loos

En esta época Victoria estaba en Londres, preparando todo para su traslado a España, donde tenía que encontrar casa, colegio para sus dos hijos, Brooklyn y Romeo, y todo lo que una mudanza internacional amerita.

When Posh met Becks. BECKHAM – the new four-part documentary series – coming to Netflix 4 October.

En un documental de Beckham estrenado en Netflix, Victoria confiesa, «Fue el periodo más duro de nuestra relación porque parecía que el mundo estaba en nuestra contra y esa es la cuestión estábamos el uno contra el otro, si te soy completamente sincera».

Victoria destacó, «Hasta en Madrid parecía que éramos nosotros contra todos los demás, pero estábamos juntos, estábamos conectados. Nos teníamos el uno al otro, pero cuando estuvimos en España no parecía que fuera así y eso es lo triste. Ni siquiera puedo empezar a decirte lo difícil que fue. Y cómo me afectó».

De la noche a la mañana los Beckham pasaron de ser el matrimonio más sólido a considerarse el más cuestionado. Así lo destaca David en el documental, «Era la primera vez que a Victoria y a mí nos ponían bajo ese tipo de presión en nuestro matrimonio».

Finalmente, sentenció el exjugador profesional, «Creo que ambos nos dábamos cuenta de que no nos estábamos perdiendo sino hundiendo». La crisis matrimonial terminó triunfando el amor, la confianza y la familia. Además, decidieron apresurar la mudanza a Madrid comprando una casa en La Moraleja por un precio en 2004 de $3.2 millones aproximadamente.

