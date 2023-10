Mia Khalifa despedida de Playboy por apoyar ataque de Hamás a Israel

Los Ángeles, CA.- La actriz del cine para adultos nacida en Beirut, Líbano, Mia Khalifa fue despedida de Playboy luego de celebrar en sus redes sociales el brutal y mortal ataque de Hamás a Israel que puede desencadenar un conflicto mayor entre las naciones.

La página de Mia Khalifa en Playboy perteneciente a PLBY Group con sede en Los Ángeles, quien ostenta la nacionalidad libanés-estadounidense, no está disponible desde el martes 10 de octubre.

La detestable publicación de la controversial joven estrella del mundo porno precisó, «Si puedes observar la situación en Palestina y no estar del lado de los palestinos, entonces estás en el lado equivocado del apartheid y la historia te ayudará».

En una serie de publicaciones en su cuenta de X (Twitter), del 8 de octubre Mia Khalifa continuó, «Solo quiero asegurarme de que haya imágenes en 4K de mi gente derribando los muros de la prisión al aire libre. A la que fueron obligados a abandonar sus hogares. Para que tengamos buenas opciones para la historia y los libros que escriben sobre cómo se liberaron del apartheid«.

