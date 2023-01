Actor porno fue declarado como mentalmente incompetente

Los Ángeles, CA.- Ron Jeremy, actor y estrella del porno que fue acusado de violación y otros cargos sexuales donde se involucran 21 mujeres, fue declarado mentalmente incompetente para ser juzgado en Los Ángeles, según un portavoz de Los Angeles County District Attorney’s Office.

El actor porno de 69 años de edad se declaró inocente de más de 30 cargos de agresión sexual en 2021. Entre las acusaciones había 12 violaciones y otros cargos de carácter sexual que involucran a 21 mujeres, durante 23 años.

Ver más: Juez sentencia a Naasón Joaquín García, Líder de La Luz del Mundo

Hay que recordar que Jeremy fue arrestado en junio de 2020 y desde ese momento ha estado en prisión. Asimismo, su abogado Stuart Goldfarb, declaró en 2022 que su cliente ni siquiera lo reconoció cuando lo visitó en una celda de detención antes de la audiencia.

Ronald S. Harris, juez del Tribunal Superior de Los Ángeles precisó en una audiencia que determinó, de acuerdo con los informes de los fiscales y defensa de Ron Jeremy, que el actor de cine para adultos sufría de un «declive neurocognitivo incurable».

I am innocent of all charges. I can’t wait to prove my innocence in court! Thank you to everyone for all the support.

— Ron Jeremy (@RealRonJeremy) June 23, 2020