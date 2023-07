Icónico presentador de la BBC suspendido por escándalo sexual

Londres, Inglaterra.- El icónico presentador de noticias de la BBC, Huw Edwards fue suspendido por estar, supuestamente, involucrado en un escándalo sexual donde pagó a un joven adicto al crack para recibir fotos sexuales.

Edwards fue quien hizo el anuncio de la muerte de la reina Isabel a su país el 8 de septiembre de 2022. Además es quien lidera la cobertura de los eventos más importantes de Gran Bretaña, incluídas las bodas reales, elecciones y JJ. OO. de 2012.

La esposa del presentador Edwards, Flind en un comunicado se mostró preocupada por la salud mental de su esposo, donde también explicó que quiere proteger a sus hijos, tras la ola de especulaciones luego del informe inicial del medio The Sun.

De acuerdo con la BBC, el comunicado de Flind expresó, «Huw sufre serios problemas de salud mental. Como está bien documentado, ha sido tratado por depresión severa en los últimos años».

Never forget that Huw Edwards & The BBC believe they have the moral authority over you.

You should only TRUST them & THEM only.

They should be your only purveyor & single source of Truth. pic.twitter.com/x6gxeuXRkw

— Concerned Citizen (@cotupacs) July 12, 2023