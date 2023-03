Mattel creó una Barbie para la mexicana Katya Echazarreta

Ciudad de México, México.- Mattel Inc., homenajeó a la astronauta mexicana de la NASA, Katya Echazarreta al lanzar una muñeca Barbie en su nombre, como parte de una campaña que celebra a las mujeres y sus importantes aportes a la sociedad en áreas como la ciencia y el mundo empresarial.

Por medio de las redes sociales Mattel Inc., promociona un video donde aparecen los nuevos modelos de la Barbie de Echazarreta.

Adicionalmente, la científica espacial Magie Aderin Pocock; la bióloga marina Antje Boetius; la bióloga y empresaria Anne Wojcicki; la antropóloga y epidemióloga Janet Wojcicki; y Susan Wojcicki, CEO del gigante de la tecnología Youtube; tendrán su muñeca Barbie.

El copy de la publicación de Instagram dice, «Ver es creer. Barbie sabe que puedes ser lo que quieras, pero con las mujeres muy poco representadas en la ciencia y la tecnología, las futuras generaciones de niñas necesitan más modelos a seguir que les muestren lo que es posible».

Gracias @Barbie por invitarme a ser parte de la campaña Role Models

Solía ​​​​jugar a que mis muñecas viajaban por la galaxia.

