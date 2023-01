Kanye West protagonizó agresión contra mujer que lo filmaba

Los Ángeles, CA.- El controversial rapero Kanye West protagonizó una agresión contra una mujer que lo estaba grabando desde su smartphone dentro de su auto por lo que se convierte en sospechoso de una investigación por agresión.

Kanye, que ahora se hace llamar Ye, está siendo investigado por una supuesta agresión a una mujer. La agresión envuelve el arrebato de su teléfono y luego lanzarlo a la calle tras darse cuenta que lo estaba grabando.

Ver más: Bad Bunny reapareció en público tras incidente con fanática

Por su parte, el portal TMZ fue el responsable de compartir el video donde se ve al rapero estadounidense, Ye confrontando a la mujer. Luego de manera agresiva el rapero mete su mano dentro del vehículo y le arrebata violentamente el teléfono.

En el video se registra como el Kanye West le dice a la mujer, «Si les digo que se detengan, deténganse con sus cámaras». Frente a eso, la mujer le contestó, «¡Eres una celebridad!». Mientras tanto, Ye caminaba a su camioneta donde lo esperaba su esposa.

Kanye West seen throwing a woman’s phone for recording him. She has since filed a police report against him.pic.twitter.com/AX5c7ctA7t

— Daily Loud (@DailyLoud) January 28, 2023