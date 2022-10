Johnny Ventura y artista colombiano al Salón de la Fama

Miami, FL.- El artista colombiano Juanes, junto a Johnny Ventura será ingresado, este jueves, al Salón de la Fama de los Compositores Latinos (Lshof), en medio de una ceremonia en la que además se hará entrega de los Premios Musa.

Por su parte Rudy Pérez, presidente del Lshof expresó con admiración los «asombrosos logros musicales» de Juanes. Estos incluyen 26 premios Latin Grammy superando los 16 millones de discos en ventas, «lo convierten claramente en un candidato ideal para ser admitido y reconocido por sus colegas».

De esta manera, la organización también honrará de manera póstuma al cantante dominicano, Johnny Ventura que falleció en Santiago de los Caballeros, República Dominicana el 28 de julio de 2021. Además del músico español José María LaCalle (1859-1937).

Del mismo modo, los fundadores de la organización Lshof tanto Rudy Pérez como Desmond Child, también entrarán al Salón de la Fama durante la ceremonia. La misma se llevará a cabo en el Hotel y Casino Hard Rock de Hollywood, en el sur de Florida.

We are proud to announce that, #DescemerBueno, #AlexanderDelgado,#YadamGonzález, #EliexerMárquezDuany, #BeatrizLuengo, #RandyMalcom, #MaykelOsorbo & #YotuelRomero will be honored with the

LA MUSA MEDAL OF FREEDOM AWARD at the #LatinSongwritersHallOfFame #LAMUSAAWARDS#OCT13th pic.twitter.com/oLjPJNroZu

— LA MUSA AWARDS (@lamusaawards) October 3, 2022