Los Ángeles, CA.- “Fui al infierno y volví”, esa es la descripción que Jamie Foxx hizo sobre su estado de salud después de meses de especulaciones tras una hospitalización.

El actor fue internado en abril por causas desconocidas y desde entonces hubo hermetismo sobre su condición.

Foxx, que hace unos días fue visto de paseo en yate, rompió el silencio en un video en su cuenta de Instagram.

Ver más: Madonna modificó su testamento tras salir del hospital

«Sé que muchas personas esperaban saber más, pero no quería que me vieran así. Quiero que me vean riéndome, teniendo un buen rato, contando un chiste, haciendo una película. No quería que me vieran con tubos saliendo de mí y tratando de averiguar si lo iba a lograr”, expresó el protagonista de Django.

“Fui al infierno y volví”: Jamie Foxx sobre su estado de salud

El actor no reveló los motivos que lo llevaron a ser hospitalizado ni cuánto tiempo estuvo en esa condición.

“Fui al infierno y volví, mi recuperación tuvo complicaciones, pero estoy de regreso”, aseguró.

Ver más: Maribel Guardia necesita descanso tras muerte de su hijo

Muchos rumores hubo después de su hospitalización. Incluso, se especuló que habría sufrido un derrame cerebral que lo había incapacitado.

Sin embargo, el actor despejó cualquier duda sobre su estado de salud. “Soy capaz de trabajar… quiero decir que amo a todo el mundo y estoy agradecido por todo el amor que recibí”.

Video: Festival Colombiano 2023 con gran asistencia de personas