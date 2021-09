Encontraron muerto al actor Michael K. Williams

Nueva York, NY.- El actor Michael K Williams, de 54 años fue encontrado muerto, este lunes, por la tarde por miembros de su familia en su ático de Brooklyn, dijo la policía de la ciudad de Nueva York.

Su muerte está siendo investigada como una posible sobredosis de drogas, dijo la policía de Nueva York. El médico forense está investigando la causa de la muerte.

Ver más: Muere actor de Bollywood Siddharth Shukla a los 40 años

Williams, nacido en Brooklyn, también fue un actor de carácter omnipresente en otros programas y películas durante más de dos décadas. Donde se inluyen papeles en las series de HBO “Boardwalk Empire” y “Lovecraft Country”, y en las películas “12 Years a Slave” y ” Assassin’s Creed “.

Se especula que actor Michael K Williams murió de sobredosis

También, el actor había trabajado en pequeños papeles televisivos y como bailarín de respaldo para actos de hip-hop. Esto, antes de conseguir el papel, que habría marcado la reputación que comenzó a forjarse.

Para 2016, Williams le dijo a Stephen Colbert en “The Late Show”, “El personaje de Omar me empujó al centro de atención”.

Además, agregó, “Tenía muy baja autoestima mientras crecía, una gran necesidad de ser aceptado, un chico cursi de los proyectos”.

Entonces, continuó, “de repente, pienso, Omar, yo, estoy recibiendo el respeto de personas que probablemente habrían tomado mi dinero para el almuerzo cuando era niño “.

Ver más: Kanye West bate récords con “Donda”

Finalmente, Williams había estado trabajando con una organización benéfica de Nueva Jersey para facilitar el viaje de los ex reclusos que buscaban reincorporarse a la sociedad, y estaba trabajando en un documental sobre el tema.

Según, los investigadores encontraron parafernalia de drogas cerca de su cuerpo, dijo un funcionario. La investigación está en curso, según otra fuente policial.

Video: Michael K Williams Breaks Down His Career, from ‘The Wire’ to ‘Lovecraft Country’ | Vanity Fair