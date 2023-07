Demi Lovato confiesa problemas de visión y audición por sobredosis

Los Ángeles, CA.- La artista estadounidense Demi Lovato en una entrevista en el programa de Andy Cohen por Sirius XM confesó que sus problemas de visión y audición se originaron por un problema con una sobredosis de drogas, que también afectó negativamente a su autoestima.

Andy Cohen cuestionó su trayecto profesional de los últimos años, a lo que Lovato respondió que esta circunstancia no cambiaría nada. Aunque confesó que el episodio de la sobredosis por drogas le dejó serias consecuencias.

En este sentido, Lovato precisó, «No cambiaría mi camino porque no me arrepiento de nada… Lo más parecido a un arrepentimiento es cuando tuve una sobredosis. Ojalá alguien me hubiera dicho, uno, que era guapa, porque no me lo creía, y dos, ojalá alguien me hubiera dicho que si te sientas con el dolor, se pasa».

Demi Lovato confesó que los problemas de visión y audición que todavía padece son por una sobredosis de drogas

Además Lovato le dio entender al entrevistador Cohen que su adicción a las drogas fue parte de un problema con su autoestima. Indicó que en ese momento de su vida no se sentía amada.

En cuanto a esta situación de consumo de drogas confesó que estuvo involucrada en la adicción a metanfetamina, heroína y crack. Su adicción le ha traído consecuencias a su cuerpo a pesar de que esto pasó hace cinco años.

La intérprete de «Cool of the Summer» indicó, «Esa sobredosis me causó muchas… en realidad me causó una discapacidad. Hasta el día de hoy tengo problemas de visión y de audición».

La adicción a las drogas de la cantante Lovato nunca fue un secreto. Hay que recordar que la artista compartió en la serie de YouTube Dancing With The Devil, dijo haber combinado varias drogas, sorprendiéndose de que las consecuencias del abuso de sustancias tardaran tanto tiempo en hacer efecto.

Finalmente, Lovato resaltó, «Cada vez que miro algo -por ejemplo, tengo puntos ciegos en la vista cuando miro tu cara- es un recordatorio constante de que debo seguir por el buen camino, porque no quiero que vuelva a ocurrir».

