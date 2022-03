Betty Palomino y su obra literaria “De la tragedia al éxito”

Charlotte, NC.- «De la tragedia al éxito», una obra literaria de Betty Palomino, administradora de empresas emprendedora, con un camino de subidas y bajadas, que tras salir de una fuerte depresión por un accidente que la deja con discapacidad, toma fuerzas y se convierte en una exitosa empresaria que tiene su propia compañía de venta de materiales de construcción.

Por su parte, Betty Palomino, expresó, «Es un orgullo y es un logro bien grande. Para mí de verdad es como un paso más, un peldaño más en mi escalera hacia el éxito de sentir de que pude terminar este proyecto del libro».

Además, agregó, «Yo pienso que mi historia, yo creo que a través de mi historia va a servir para que se inspiren de que todo es posible, mientras que tenga una actitud positiva y que vea que cualquier obstáculo que puedan tener la vida, es parte de la vida y si lo tomen como un aprendizaje».

Betty Palomino, «De que mi historia va a poder ser un manual de inspiración para muchas personas, que a veces piensan que las fuerzas los abandonados»

De esta manera, este libro logra motivar a todo aquel que en algún momento ha dudado de sí mismo y de sus capacidades. Así pues, permite abrir el corazón de aquel que se ha sentido limitado y desesperanzado, pero ¿cómo logra concretar la idea del libro?.

Como respuesta Palomino precisa, «en el año 2015 después del nacimiento de mi tercera hija, cuando mi tercera hija nació, cuando ya era una persona con discapacidad física. Y de los logros que ya había tenido, después de mi accidente verdad, cómo había podido otra vez como volver a mi vida personal a mi vida profesional«.

El libro de Betty Palomino está disponible en Amazon

Inmediatamente recuera, «Después de los logros que ya había tenido, mi propia familia, las personas que trabajaban con nosotros, mi esposo, las personas más cercanas, me decían «Betis su historia es muy inspiradora, y todas las cosas que le han pasado a usted haría escribir un libro».

«Después de lo que me sucedió a mí, pero entré a un proceso de depresión bastante fuerte. Después de otras experiencias que yo viví, pero es definitivamente a mí algo que me aterraba la vida, si eran mis hijos. Tenía hijos pequeños que me necesitaban y mis padres entonces yo no pudiera desfallecer».

Finalmente, tras una entrevista con un medio de comunicación, mostró que quería expandir su negocio. Así pues, se puso en contacto con un coach financiero y la motivó en escribir su historia. Y es así como su cuarto hijo sale a la luz.

Para concluir, envió un mensaje a muchas mujeres a no desfallecer, y que la vida es una montaña rusa y si caen deben levantarse con fuerza. El libro de Betty Palomino, lo pueden adquirir en toda la plataforma de Amazon. También, si desean saber más de esta emprendedora pueden visitar su sitio web www.betty360.com.

Adriana Enríquez de Progreso Hispano News.

Video: Betty Palomino y su obra literaria “De la tragedia al éxito”