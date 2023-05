Autor de «Blinding Lights» ya no se llama más The Weeknd

Los Ángeles, CA.- La estrella del pop canadiense, The Weeknd es tendencia últimamente porque ya no se llama The Weeknd, o por lo menos es una decisión que aplicó, por el momento en sus redes sociales.

El cantante que se hizo famoso por canciones como «Blinding Lights», «The Hills», «Can’t Feel My Face», hizo una encuesta en Twitter, para el mes de abril, preguntando si debía cambiarse el nombre.

De este modo, The Weeknd recibió más de 100.000 me gusta en su encuesta de Twitter. Se cree que la decisión del cambio de nombre se produce luego de que el artista confesara a la revista W Magazine que quería «matar a The Weeknd».

The Weeknd ya no se llama más así, por lo que adopta una nueva identidad en las redes sociales

Abel Tesfaye, su nombre real, precisó en esa entrevista, «Estoy pasando por un camino catártico en este momento». Además añadió, «Estoy llegando a un lugar y momento en el que me estoy preparando para cerrar el capítulo de The Weeknd».

Finalmente, Tesfaye detalló a la revista, «Como The Weeknd, he dicho todo lo que puedo decir». Donde también adelantó que quizá su próximo álbum, posiblemente, sería su «último hurra» bajo su nombre artístico.

Hay que considerar que Abel Tesfaye con solo 33 años de edad ya tenía 111.4 millones de oyentes. Además se coronó como el primer artista en tener 100 millones de oyentes mensuales en la plataforma Spotify.

En retrospectiva, Tesfaye saltó a la fama luego de subir sus primeras canciones a YouTube en el año 2010. El público pudo mirar por primera vez su vena oscura y explícita de R&B, donde hablaba de temas como el sexo casual y las drogas.

