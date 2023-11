Tasa de inflación se modera en Estados Unidos

Washington, DC.- La U.S. Bureau of Labor Statistics (BLS) informó el martes 14 de noviembre que la tasa de inflación en Estados Unidos volvió a bajar, luego de mantenerse en alza desde junio, por lo que se redujeron los precios hasta medio punto en octubre.

El indicador cayó a un 3.2%, luego de subir un 3.7% en septiembre. Sin embargo, los economistas proyectaban que el IPC ganaría un 0.1% mensual y un 3.3% interanual.

De este modo los precios al consumidor en Estados Unidos se mantuvieron en octubre, debido a que los estadounidenses pagaron menos por la gasolina. Asimismo el aumento anual de la inflación subyacente fue el menor en 24 meses.

Los datos desmenuzados detallaron que los precios de la gasolina cayeron un 5%. Sin embargo, los precios en el surtidor subieron un 2.1% en septiembre. Así pues, los precios de los alimentos ganaron un 0.3% luego de subir un 0.2% en cada uno del último trimestre.

