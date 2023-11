Aumento en el precio del barril de petróleo

Nueva York, NY.- El precio del petróleo subió más de $2 el barril el jueves 2 de noviembre, para romper la racha de tres días en caída, justo cuando los mercados financieros tenían incertidumbre por la decisión de la Reserva Federal (Fed) de mantener las tasas de interés.

El precio del crudo Brent subió $2.22, o un 2.6% cerrando en $86.85 el barril. Al mismo tiempo, los precios del crudo West Texas Intermediate ganó $2.23 o un 2.8% para cerrar en $82.67 el barril.

Los expertos en petróleo siguen de cerca las decisiones políticas de la Fed, ya que los abruptos aumentos de las tasas de interés pueden desacelerar la economía. Esto traería como consecuencia grandes problemas con la demanda de energía.

Como respuesta, Phil Flynn, analista de The Price Futures Group, explicó con una analogía, «Si la Reserva Federal retira los perros, el petróleo debería estar muy cerca de tocar fondo».

