Despega SPCE stock en Wall Street

Nueva York, NY.- Las acciones de SPCE stock se dispararon, este viernes, luego de que Virgin Galactic Holdings, recibiera la aprobación de la Administración Federal de Aviación (FAA) para volar pasajeros. Esto, abrió la posibilidad de que Richard Branson, pudiera vencer a Amazon y al fundador de Blue Origin, Jeff Bezos, en el espacio.

En un comunicado, la FAA, actualizó la licencia de Virgin Galactic Holdings, a lo que Virgin reaccionó, “ha completado una revisión exhaustiva de los datos recopilados de su vuelo de prueba del 22 de mayo y confirmó que el vuelo funcionó bien contra todos los objetivos de vuelo”.

Virgin Galactic no dijo el viernes, si Branson estaría en el próximo vuelo de prueba con tripulación, solo que se estaba preparando para los próximos tres vuelos de prueba.

Las acciones subieron de 36 % a 54,85 %, ​​en el mercado de valores hoy. Las acciones de SPCE stock subieron recientemente por encima de su línea de 50 días y ahora se encuentran en el nivel más alto desde febrero. Boeing (BA), cuya rama de capital de riesgo HorizonX tiene una participación minoritaria de 20 millones de dólares en Virgin Galactic, cayó un 0,3%.

Full Commercial Launch license ✅ Our recent #Unity21 spaceflight performed well against all flight objectives and marks the first time the FAA has licensed a spaceline to fly customers. Next up in our test program – a fully crewed spaceflight this Summer https://t.co/y0P69gofbK pic.twitter.com/fAUWxp8YNy

— Virgin Galactic (@virgingalactic) June 25, 2021