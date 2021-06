Binance limitada en Reino Unido

Londres, Reino Unido.- Binance Markets Limited, tendrá que cesar operaciones en Reino Unido por orden de la Financial Conduct Authority (FCA por sus siglas en inglés).

Esta orden, entra en vigencia, desde el próximo miércoles 30 de junio, aunque esto no afectará a los servicios que ofrece en Binance.com, según la propia compañía.

Binance Markets Limited pertenece a Binance, que es la mayor plataforma de intercambio de criptomonedas por volumen.

Aunque la FCA no regula “criptoactivos como el Bitcoin o el Ether”, según ellos mismos explican, sí que lo hacen con otros criptoactivos derivados (futuros, CFDs y las opciones, además de los ‘securities’).

Aseguran desde Binance, “compró BML en mayo de 2020 y aún no ha lanzado su negocio en Reino Unido ni ha usado los permisos regulatorios de la FCA”.

We take a collaborative approach in working with regulators and we take our compliance obligations very seriously.

We are actively keeping abreast of changing policies, rules and laws in this new space. (4/4)

— Binance (@binance) June 27, 2021