Tom Brady regresó a lo grande al Gillette Stadium

Houston, TX.- El mariscal de campo Tom Brady tuvo un regreso triunfal al Gillette Stadium, el campo que fue su casa durante 20 temporadas con los Patriots de Nueva Inglaterra, a quienes esta noche derrotó dirigiendo a su nuevo equipo los Buccaneers de Tampa Bay.

Por su parte, los mariscales de campo Carson Wentz y Justin Fields recuperaron la forma y dirigieron a sus respectivos equipos a sendas victorias, con 65.878 asistentes al campo de juego

Tom Brady, que llevó a los Patriots a seis victorias en el Super Bowl, más que cualquier otro jugador en la historia de la NFL, y que ahora suma una más con los Buccaneers, derrotó 19-17 a su ex equipo en una noche lluviosa.

En su primer viaje de regreso al Gillette Stadium, Brady completó 22 de 43 pases para 269 yardas, aunque no lanzó para touchdown.

