Novak Djokovic ¿será deportado por Australia?

Sídney, Australia.- Las autoridades de Australia decidieron detener, este sábado, al tenista serbio Novak Djokovic e inmediatamente lo movilizaron a un hotel de Melbourne que sirve como centro de detención para inmigrantes, quedando a la espera de una posible deportación.

Por su parte, las autoridades precisaron que las condiciones de su detención responden a órdenes judiciales, «La Fuerza Australiana de Fronteras puede confirmar que el señor Djokovic fue detenido tras la cancelación de su visado».

El tenista Djokovic regresó al Hotel Park, donde fue detenido la semana pasada, cuando por primera vez fue detenido a raíz de problemas con su permiso de visa de Australia. Sin embargo, el lunes un juez lo dejó en libertad. Mientras que, se resuelve el problemas de su visado relacionado con aspectos del covid-19.

