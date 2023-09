Nominados para el FIFA Best masculino y femenino

Budapest, Hungría.- Erling Haaland, Kylian Mbappé y el campeón del mundo Lionel Messi, están nominados en la selecta lista para el Premio al Mejor Jugador o Best de la FIFA, al tiempo que la española Aitana Bonmati está entre las nominadas a la Mejor Jugadora luego de ganar el Balón de Oro en el Mundial.

Como dato curioso, la mitad de la docena de los nominados masculinos formaron parte del equipo ganador del triplete del Manchester City en 2022-23. Al mismo tiempo el técnico español del City, Pep Guardiola, está nominado como Mejor Entrenador Masculino.

Ver más: Scaloni responde a la posibilidad de que Messi juegue la Copa Mundial 2026

En la actualidad, los campeones del mundo Lionel Messi y la española Alexia Putellas son los actuales poseedores del Best FIFA.

Por el momento, los nominados fueron preseleccionados por un panel de expertos en fútbol que incluía a los jugadores retirados Mia Hamm y Didier Drogba.

🏆 The Best FIFA Women's Player

🏆 The Best FIFA Men's Player

🏆 The Best FIFA Women's Coach

🏆 The Best FIFA Men's Coach

🏆 The Best FIFA Women's Goalkeeper

🏆 The Best FIFA Men's Goalkeeper

🏆 The FIFA Fan Award

Voting is now open for #TheBest 2023! 🗳

— FIFA (@FIFAcom) September 14, 2023