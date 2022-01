NFL confirma retiro del máximo ganador del Super Bowl

Tampa, FL.- La NFL confirmó que el histórico y máximo ganador del Super Bowl y pasador de los Tampa Bay Buccaneers, Tom Brady, se retira definitivamente del liga, luego de 22 temporadas y coronado como el máximo ganador en la historia de la NFL.

Tom Brady, compitió en diez ocasiones por el campeonato de la liga, de los que obtuvo siete triunfos. Del mismo modo, Tom Brady, fue homenajeado con el Pro Bowl en 15 ocasiones, además fue reconocido cinco veces como Jugador Más Valioso del Super Bowl y tres veces de la temporada.

Por su parte, la NFL por medio de sus redes sociales publicó, “El siete veces campeón del Super Bowl, Tom Brady, se retira después de 22 temporadas en la NFL”.

La leyenda Tom Brady, de 44 años, fue tan notable durante su carrera que el comparativo se empezó a medir con las franquicias más poderosas de la liga. Así pues, el dueño de Jersey número 12 ganó siete Super Bowl, uno más que los New England Patriots y los Pittsburgh Steelers.

