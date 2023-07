NFL aprueba la venta de los Washington Commanders

Nueva York, NY.- Los propietarios de la National Football League (NFL) por unanimidad aprobaron la venta de la franquicia de los Washington Commanders a un grupo encabezado por el copropietario de los Philadelphia 76ers de la NBA y los New Jersey Devils de la NHL.

Por el momento, los términos financieros del acuerdo para adquirir los Commanders de Dan Snyder, no han sido divulgados. Tomando en cuenta que Snyder fue multado con $60 millones por la liga por mala conducta en el lugar de trabajo.

Ver más: El impresionante MSG Sphere, el estadio esférico más grande del mundo

No obstante, algunos informes de medios sostienen que el acuerdo se concretó por un precio récord de la NFL por una cifra que ronda los $6.050 millones.

El grupo liderado por Josh Harris es socio gerente general de Harris Blitzer Sports Entertainment (HBSE) comentó, «Desde el primer día, nuestra principal prioridad es brindarles un equipo de calibre de campeón, y nos esforzaremos todos los días para asegurarnos de que somos una franquicia de la que puede estar orgulloso».

"I know what I’ve got to do and ultimately that comes down to winning."

Future Managing Partner Josh Harris answers questions from the media pic.twitter.com/1xWv6LCerO

— Washington Commanders (@Commanders) July 20, 2023