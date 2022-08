Mariscal de Campo de la NFL suspendido por conducta sexual inadecuada

Cleveland, OH.- Deshaun Watson, mariscal de campo de los Cleveland Browns, fue sancionado con la suspensión de seis partidos de la temporada 2022 de la NFL, argumentando conducta sexual inapropiada.

La exjueza Federal del Distrito Sue Robinson, quien está al frente del Comité Disciplinario que designó la NFL junto a la NFL Players Association (NFLPA), fue la que emitió el falló tras las demandas que recibió el jugador en marzo de 2021.

Por su parte, el mariscal de campo, Deshaun Watson llegó a algunos acuerdos confidenciales con 20 de las 24 mujeres que presentaron demandas civiles, donde se acusaba al jugador de la NFL, de conducta sexual inapropiada.

La conducta sexual inapropiada se daba durante algunas sesiones de terapia de masajes. Por esta razón la determinación incluye la exigencia de que el mariscal de campo reciba masajes terapéuticos, exclusivamente, que los impartidos por el personal de su equipo.

Our joint statement with Deshaun Watson on the impending arbitration decision: pic.twitter.com/9ObLnHiX6J

— NFLPA (@NFLPA) July 31, 2022