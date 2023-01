Kelly Oubre Jr. será una baja importante para los Hornets

Charlotte, NC.- Kelly Oubre Jr. se sometió a un cirugía en su mano izquierda que lo dejará fuera de acción largo tiempo con los Charlotte Hornets.

El jugador venía arrastrando problemas por un ligamento desgarrado pero el jueves pasó por el quirófano de manera exitosa, anunció el equipo en un comunicado. Se estima que la recuperación podría prolongarse de cuatro a seis semanas.

La del guardia es otra de las bajas importantes que han sufrido los Hornets esta campaña. El estelar LaMelo Ball se perdió los primeros 13 juegos mientras se recuperaba de un esguince en el tobillo izquierdo sufrido en la pretemporada.

