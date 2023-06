Fenómeno francés «Wemby» es el primero del Draft 2023

Nueva York, NY.- El jugador francés Victor Wembanyama fue elegido primero en el Draft 2023 de la NBA, por los San Antonio Spurs lo que propone al jugador francés mejor reclutado de la historia de la liga, como el único talento en una generación.

Victor «Wemby» de 19 años de edad es poseedor de un entusiasmo en la cancha que no se ha visto desde LeBron James. El jugador de Ohio, de 38 años de edad es el máximo anotador de todos los tiempos de la NBA que fue reclutado de la escuela secundaria.

Ver más: Hornets prepraran su selección en el draft de la NBA

Cuando el comisionado de la NBA, Adam Silver, llamó al jugador francés por su nombre, en el Barclays Center, «Wemby» se mostró bastante emocionado. En ese momento, Wembanyama dijo, «Esta es la mejor noche de mi vida».

El jugador francés tiene una altura de 7 pies y 4 pulgadas (2.24 metros) y tiene un peso de 104 kilogramos (230 libras). El pívot no solo es altura, porque además cuenta con habilidades de manejo de balón, pases, bloqueos de tiros y cestas a larga distancia, lo que es una combinación que a mediano y largo plazo podría revolucionar al baloncesto.

"Hearing that sentence from Adam Silver, I've dreamed of it so much."

—Victor Wembanyama and his siblings were emotional after he was drafted No. 1 overall pic.twitter.com/YRlkTcMpbl

— ESPN (@espn) June 23, 2023