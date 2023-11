¿Fan de LeBron? museo autoguiado mostrará su inspiradora vida

Akron, OH.- El museo autoguiado dedicado exclusivamente a la vida personal y deportiva del jugador de la NBA, LeBron James, abrirá sus puertas el 25 de noviembre en la Casa Tres Treinta en Akron, Ohio.

Este recorrido autoguiado por la cancha local de LeBron ofrecerá una mirada particular a su vida, desvelando elementos inéditos. El museo muestra el viaje de LeBron desde Arkon hasta sus 21 temporadas de carrera en la NBA, negocios, filantropía y Juegos Olímpicos (JJ. OO).

Una vez aquí, el museo arranca con una recreación del apartamento donde creció James. Asimismo llevará a los visitantes por el Draft de la NBA del 2003, sus campeonatos con los Cleveland Cavaliers, Miami Heat y finalmente Los Angeles Lakers.

Del mismo modo, se mostrarán sus años donde se coronó con algunas medallas de Oro de los JJ. OO.

Opening November 25 inside House Three Thirty… @KingJames' Home Court. The world’s first and only official museum dedicated to the journey and milestones of the kid from Akron! 👑

⁰Who's coming first?! 👀 https://t.co/q1MyL1iQ1K pic.twitter.com/icpuYCJHfs

— LeBron James Family Foundation (@LJFamFoundation) November 9, 2023