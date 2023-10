¿Es cierto que Cristiano Ronaldo fue condenado por Irán a 99 latigazos?

Riad, Arabia Saudita.- Cristiano Ronaldo fue condenado por la justicia de Irán a recibir 99 latigazos por un controversial beso en la mejilla y un abrazo, como expresión de cariño y agradecimiento a la pintora iraní, Fatemeh Hamami que cuenta con una discapacidad física, y que ha pintado cuadros de futbolistas con sus pies.

La cuestionada muestra de afecto de Cristiano a la pintora discapacitada iraní sucedió en septiembre. CR7 estaba de paso por Teherán con su equipo el Al-Nassr FC de Arabia Saudita, de cara a un juego con el Persépolis FC en la Liga de Campeones asiática.

De acuerdo a los medios iraníes Rouydad24 y Sharq Emroz, la justicia de Irán le impuso una pena al portugués de 99 latigazos.

Como respuesta a esta despreocupada muestra de afecto occidental de Cristiano, algunos abogados de Irán han presentado distintas denuncias en contra del jugador portugués.

Hay que considerar que la ley de Irán tiene terminantemente prohibido tocar a una mujer soltera. De hecho, hacerlo es equivalente a adulterio.

#Ronaldo could be given 99 lashes for kissing an Iranian fan

In September, during a visit to Iran, Ronaldo met his fan Fatima, a disabled girl, hugged and kissed her, which is 'HARAM' as per Islamic #Sharia Law

If Ronaldo ever returns to Iran, he will be arrested, get 99 lashes pic.twitter.com/R6SbFwQg3W

— Debashish Sarkar 🇮🇳 (@DebashishHiTs) October 12, 2023